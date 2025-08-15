POL-HRO: Wohnanhänger löst sich von Anhängerkupplung und kracht gegen Betonmauer

Dummerstorf/Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Tag ereignete sich gegen die Mittagszeit auf der BAB20 auf der Richtungsfahrbahn Lübeck ein eher ungewöhnlicher Verkehrsunfall. Demnach hatte sich zwischen dem Rastplatz "Warnowtal" und der Anschlussstelle Rostock Südstadt ein an einem PKW befestigter Wohnanhänger aufgrund eines technischen Defektes von der Anhängerkupplung gelöst. Daraufhin fuhr der Anhänger gegen eine Betonwand. Glücklicherweise wurde kein weiterer Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Wohnanhänger musste aufgrund der Beschädigungen geborgen werden. Der Schaden diesbezüglich wird auf etwa 4.000EUR geschätzt.

Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich eine Funkstreifenbesatzung des Autobahnpolizeireviers Dummerstorf etwa auf gleicher Höhe und war somit Zeuge des Unfallhergangs.



