POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Motorradfahrerinnen in Greifswald

Am 14.08.2025 gegen 19:55 Uhr kam es in der Gützkower Landstraße (L35) in 17489 Greifswald zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 17-jährige Fahrzeugführerin eines Motorrades der Marke Yamaha befuhr die Gützkower Landstraße aus Richtung Helmshagen kommend in Richtung Greifswald. Kurz hinter den Anschlussstelle zur B109 drehte sich die Fahrzeugführerin und sah über ihrer linken Schulter nach hinten. Dabei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit den Leitplanken und stürzte mit ihrem Motorrad. Die hinter ihr fahrende 16-jährige Fahrzeugführerin eines Motorrades Yamaha konnte mit ihrem Fahrzeug nicht mehr ausweichen, fuhr gegen das am Boden liegende Motorrad und stürzte ebenfalls. Bei Fahrzeugführerinnen wurden dabei so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen in Klinikum von Greifswald gebracht werden mussten. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000,-EUR.



