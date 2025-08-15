POL-HRO: Hoher Sachschaden durch Brand einer landwirtschaftlichen Maschine

Grevesmühlen (ots) -



Am Abend des 14.08.2025, gegen 22:25 Uhr, kam es auf einem Feld bei

Bössow zum Brand einer landwirtschaftlichen Maschine. Die alarmierten

Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren hatten den

Brand bereits bei Eintreffen der Polizei unter Kontrolle.



Der entstandene Sachschaden wird auf 240.000EUR geschätzt. An dem

bereits abgeernteten Feld entstand kein weiterer Sachschaden.



Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand laufender

Ermittlungen.



Jeremy Hartz

Polizeipräsidium Rostock

Polizeiinspektion Wismar

Polizeirevier Grevesmühlen



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell