POL-HRO: Hoher Sachschaden durch Brand einer landwirtschaftlichen Maschine

Nr.6097189  | 15.08.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Grevesmühlen (ots) -

Am Abend des 14.08.2025, gegen 22:25 Uhr, kam es auf einem Feld bei
Bössow zum Brand einer landwirtschaftlichen Maschine. Die alarmierten
Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren hatten den
Brand bereits bei Eintreffen der Polizei unter Kontrolle.

Der entstandene Sachschaden wird auf 240.000EUR geschätzt. An dem
bereits abgeernteten Feld entstand kein weiterer Sachschaden.

Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand laufender
Ermittlungen.

Jeremy Hartz
Polizeipräsidium Rostock
Polizeiinspektion Wismar
Polizeirevier Grevesmühlen

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern