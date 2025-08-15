POL-HRO: Hoher Sachschaden durch Brand einer landwirtschaftlichen Maschine
Grevesmühlen (ots) -
Am Abend des 14.08.2025, gegen 22:25 Uhr, kam es auf einem Feld bei
Bössow zum Brand einer landwirtschaftlichen Maschine. Die alarmierten
Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren hatten den
Brand bereits bei Eintreffen der Polizei unter Kontrolle.
Der entstandene Sachschaden wird auf 240.000EUR geschätzt. An dem
bereits abgeernteten Feld entstand kein weiterer Sachschaden.
Die Ursache des Brandes ist derzeit Gegenstand laufender
Ermittlungen.
Jeremy Hartz
Polizeipräsidium Rostock
Polizeiinspektion Wismar
Polizeirevier Grevesmühlen
