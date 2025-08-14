LWSPA M-V: Trunkenheitsfahrt - Gefährdung von Badegästen

Waldeck (ots) -



Am 14.08.2025 gegen 15:00 Uhr informierte die Wasserwacht Warnemünde die Wasserschutzpolizei Inspektion Rostock über ein Sportboot, welches zum wiederholten Mal den Badebereich vor Warnemünde befahren, und Badegäste gefährdet hat.

Die eingesetzten Beamten führten vor Ort einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,66 Promille beim verantwortlichen Bootsführer.

Neben dem 19-jährigen Syrer, gegen den, wegen der Trunkenheitsfahrt und Gefährdung der Badegäste ermittelt wird, hat sich auch der ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol stehende, 20-jährige Deutsche Mitfahrer, wegen Beleidung der Wasserretter zu verantworten. Bei dem 20-jährigen wurde ein AAK-Wert von 3,40 Promille festgestellt.

Neben der Wasserschutzpolizei wurde auch der Bäderdienst der Landespolizei M-V (2. BPH)angefordert, welcher die Blutentnahme realisierte, weiterhin musste auch der Rettungsdienst vor Ort tätig werden.

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei dauern gegenwärtig noch an.



Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell