POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Transporter und E-Scooter mit schwer verletzter Person
Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -
Der 41-jährige Fahrzeugführer eines Ford Transporter befuhr am
14.08.25 gegen 14:40 Uhr die Stavener Straße in Richtung
Johannesstraße und bog nach rechts auf das Gelände des dortigen
Baumarktes ab. Hierbei übersah er einen auf dem Parkplatz fahrenden
55-jährigen Fahrzeugführer eines Elektrokleinstfahrzeugs. Es kam zum
Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem E-Scooter. Dabei zog
sich der Fahrer des E-Scooters Verletzungen im Kopfbereich zu. Durch
den angeforderten Rettungswagen wurde der Verletzte in das Klinikum
Neubrandenburg gebracht und stationär aufgenommen. Es entstand ein
geschätzter Sachschaden in Höhe von 500EUR. Ein Ermittlungsverfahren
wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.
Einen Helm trug der Verletzte zum Zeitpunkt des Unfalls nicht. Alle
Beteiligten sind Deutsche.
Im Auftrag
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen zu den Bürozeiten:
Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell