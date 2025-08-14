POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Transporter und E-Scooter mit schwer verletzter Person

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -



Der 41-jährige Fahrzeugführer eines Ford Transporter befuhr am

14.08.25 gegen 14:40 Uhr die Stavener Straße in Richtung

Johannesstraße und bog nach rechts auf das Gelände des dortigen

Baumarktes ab. Hierbei übersah er einen auf dem Parkplatz fahrenden

55-jährigen Fahrzeugführer eines Elektrokleinstfahrzeugs. Es kam zum

Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem E-Scooter. Dabei zog

sich der Fahrer des E-Scooters Verletzungen im Kopfbereich zu. Durch

den angeforderten Rettungswagen wurde der Verletzte in das Klinikum

Neubrandenburg gebracht und stationär aufgenommen. Es entstand ein

geschätzter Sachschaden in Höhe von 500EUR. Ein Ermittlungsverfahren

wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Einen Helm trug der Verletzte zum Zeitpunkt des Unfalls nicht. Alle

Beteiligten sind Deutsche.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





