POL-NB: Ergänzungsmeldung: Vermisster Mann im Domjüchsee
Neustrelitz (ots) -
Am Vormittag des 14.08.2025 wurden die Suchmaßnahmen der Polizei nach dem vermissten Schwimmer im Domjüchsee bei Neustrelitz wieder aufgenommen. Im Einsatz waren Kollegen der Wasserschutzpolizei aus der Region, die mit technischen Hilfsmitteln eine circa drei Meter tiefe Absuche des Sees vorgenommen haben. Zusätzlich wurde der gesamte Uferbereich abgesucht. Auch ein Spürhund kam bei der Suche nach dem 53-jährigen Mann auf dem Wasser in den Einsatz. Bis zum jetzigen Zeitpunkt verliefen jedoch alle Suchmaßnahmen erfolglos und der Mann konnte nicht aufgefunden werden, sodass die Maßnahmen zunächst eingestellt wurden.
Erstmeldung vom 13.08.2025, 23:04 Uhr
Am 13.08.2025, gegen 16:00 Uhr begab sich ein 53-jähriger Mann an der
Badestelle des Domjüchsees zum Schwimmen in das Wasser. Ein Bekannter
meldete dann dem Polizeirevier in Neustrelitz gegen 17 Uhr, dass er
diese Person nicht mehr finden kann, nachdem eine eigene Suche keinen
Erfolg brachte. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit der Feuerwehr
Alt-Strelitz mit einem Boot und insgesamt sechs Kameraden, der DRK
Wasserwacht Neustrelitz mit einem Boot und insgesamt zehn Kameraden,
der DLRG Neubrandenburg mit insgesamt vier Kameraden, davon zwei
Tauchern, des Hubschraubers der Polizei und zwei Fährtensuchhunden,
konnte die Person bisher nicht aufgefunden werden. Die Suchmaßnahmen
mussten auf Grund der eintretenden Dunkelheit unterbrochen werden.
Die Suche wird am morgigen Tag fortgesetzt.
