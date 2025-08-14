POL-NB: LKW brennt auf der A20

Friedland (ots) -



Am 14.08.2025 gegen 13:00 Uhr wurde dem Notruf der Polizei ein brennender LKW auf der A20 in Fahrtrichtung Rostock auf Höhe Kublank kurz vor der Abfahrt Friedland gemeldet. Die Kollegen des Autobahnpolizeireviers Altentreptow konnten den Sachverhalt bestätigen. Die Ursache des Brandes ist zum momentanen Zeitpunkt noch nicht eindeutig, jedoch wird von einem technischen Defekt im hinteren Bereich des Fahrzeuges ausgegangen. Die Kameraden der Feuerwehr haben die Löscharbeiten durchgeführt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die A20 an dieser Stelle vollgesperrt. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Es folgt voraussichtlich eine halbseitige Sperrung bis die Fahrbahn zur Bergung des LKWs vermutlich nochmal vollgesperrt werden muss. Ein entstandener Schaden kann noch nicht beziffert werden.



