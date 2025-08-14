POL-HRO: Einbrecher auf frischer Tat gestellt - alkoholisierte Männer zweimal gestellt

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des des heutigen Tages, gegen 03:00 Uhr, erhielt die Polizei über den Notruf einen Hinweis auf einen möglichen Einbruch in einer Fahrzeug-Werkstatt in der Straße Beim Pingelshof, im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf. Ein Zeuge hatte zunächst einen lauten Knall aus der Richtung der Werkstatt wahrgenommen und anschließend Lichtkegel von Taschenlampen sowie dunkel gekleidete Personen im Inneren des Objekts gesehen.



Sofort eingesetzte Polizeikräfte konnten vor Ort zwei Tatverdächtige, einen 17-jährigen und einen 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen, in der Werkstatt feststellen. Beide standen unter Alkoholeinfluss. Das mutmaßliche Diebesgut wurde in Tatortnähe aufgefunden und an den Geschädigten zurückgegeben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensicherung zum Einsatz.



Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer zunächst entlassen. Wenige Zeit später, gegen 04:30 Uhr, fielen sie jedoch erneut auf - diesmal durch erhebliche Lärmbelästigung am Petridamm. Beim erneuten Einschreiten der Polizei verhielten sich beide Tatverdächtige aggressiv und versuchten, die eingesetzten Beamten anzugreifen. Die Männer mussten zu Boden gebracht und fixiert werden.



Zur Verhinderung weiterer Straftaten sowie zur Ausnüchterung wurden die beiden in polizeilichen Gewahrsam genommen.



