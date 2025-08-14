POL-HRO: Gespann mit mangelnder Ladungssicherung auf der BAB 19 gestoppt

Nr.6096944  | 14.08.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Linstow/Landkreis Rostock (ots) -

Am Morgen des 14.08.2025 fiel den Beamten der AVPR Außenstelle Linstow im Rahmen der Streifenfahrt auf der BAB 19 Höhe Petersdorf ein auffälliges Sattelzuggespann auf.

Bei der Kontrolle des ungarischen Gespanns konnte auf der Ladefläche des Sattelaufliegers ein Muldenkipper festgestellt werden. Dieser ragte in der Höhe über das Trailerdach hinaus. Auch die Ladungssicherung des Kippers war unzureichend.

Zur Abwehr weiterer Gefahren durch das Gespann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Sicherungskette angelegt.

Sowohl gegen den 56-jährigen Fahrer als auch gegen die Spedition wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

