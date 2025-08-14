POL-HRO: Mähdrescher fängt bei Erntearbeiten Feuer und brennt aus - 500.000EUR Schaden

Gutow/ Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Abend kam es gegen 18:30 Uhr während laufender Erntearbeiten auf einem Weizenfeld zwischen Bülower Burg und Bülow (Gemeinde Gutow/Landkreis Rostock)zu einem Brand eines Mähdreschers.



Die alarmierten Kameradinnen und Kameraden der umliegenden Feuerwehren hatten den Brand bereits bei Eintreffen der Polizei unter Kontrolle, mussten den Mähdrescher jedoch kontrolliert abbrennen lassen. Weiterhin brannten etwa 100 Quadratmeter Stoppelfeld. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Jedoch wird der Sachschaden bei der beschädigten Landmaschine auf etwa 500.000EUR geschätzt.

Was genau den Brand ausgelöst hat, ist gegenwärtig Gegenstand der laufenden Ermittlungen.



