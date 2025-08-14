LWSPA M-V: Betrunkener Segler rammt Pier im Seehafen Rostock und behindert Fähre

Nr.6096441  | 14.08.2025  | LWSPA M-V  | Landeswasserschutzpolizeiamt M-V

Rostock (ots) -

Am Mittwochabend, 13.08.2025, rammte ein betrunkener Schiffsführer die Pier im Seehafen Rostock. Das beobachtete gegen 20:10 Uhr der wachhabende Offizier eines Frachtschiffes. Der augenscheinlich fahruntüchtige Bootsführer behinderte anschließend das einlaufende Fährschiff Skåne beim Drehen auf der Wendeplatte. Die Wasserschutzpolizei Rostock stellte den Unfallverursacher noch vor Ort fest und führte an Land einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 3,12 Promille. Der 54-jährige deutsche musste sich anschließend der Blutprobenentnahme unterziehen. An seinem Schiff wurde die Reeling verbogen. Wasser gelang nicht ins Innere des Segelbootes. Die Wasserschutzpolizei hat ein Strafverfahren eröffnet und ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Schiffsverkehrs.

im Auftrag
Sven Hennig
Polizeioberkommissar
Streifenbootsführer (V)
Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Telefon: 038208/887-3112
E-Mail: presse@lwspa-mv.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern
Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock
Telefon: 0381/127040
Fax: 0381/12704226
E-Mail: wspi-rostock@lwspa-mv.de
www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/


Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern