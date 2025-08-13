POL-NB: Vermisster Mann im Domjüchsee

Neustrelitz (ots) -



Am 13.08.2025, gegen 16:00 Uhr begab sich ein 53-jähriger Mann an der

Badestelle des Domjüchsees zum Schwimmen in das Wasser. Ein Bekannter

meldete dann dem Polizeirevier in Neustrelitz gegen 17 Uhr, dass er

diese Person nicht mehr finden kann, nachdem eine eigene Suche keinen

Erfolg brachte. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit der Feuerwehr

Alt-Strelitz mit einem Boot und insgesamt sechs Kameraden, der DRK

Wasserwacht Neustrelitz mit einem Boot und insgesamt zehn Kameraden,

der DLRG Neubrandenburg mit insgesamt vier Kameraden, davon zwei

Tauchern, des Hubschraubers der Polizei und zwei Fährtensuchhunden,

konnte die Person bisher nicht aufgefunden werden. Die Suchmaßnahmen

mussten auf Grund der eintretenden Dunkelheit unterbrochen werden.

Die Suche wird am morgigen Tag fortgesetzt.





