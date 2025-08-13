POL-NB: Vermisster Mann im Domjüchsee
Neustrelitz (ots) -
Am 13.08.2025, gegen 16:00 Uhr begab sich ein 53-jähriger Mann an der
Badestelle des Domjüchsees zum Schwimmen in das Wasser. Ein Bekannter
meldete dann dem Polizeirevier in Neustrelitz gegen 17 Uhr, dass er
diese Person nicht mehr finden kann, nachdem eine eigene Suche keinen
Erfolg brachte. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit der Feuerwehr
Alt-Strelitz mit einem Boot und insgesamt sechs Kameraden, der DRK
Wasserwacht Neustrelitz mit einem Boot und insgesamt zehn Kameraden,
der DLRG Neubrandenburg mit insgesamt vier Kameraden, davon zwei
Tauchern, des Hubschraubers der Polizei und zwei Fährtensuchhunden,
konnte die Person bisher nicht aufgefunden werden. Die Suchmaßnahmen
mussten auf Grund der eintretenden Dunkelheit unterbrochen werden.
Die Suche wird am morgigen Tag fortgesetzt.
Im Auftrag
Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg
