POL-NB: Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden auf der BAB20
BAB 20, Tribsees (LK V-R) (ots) -
Am 13.08.2025 ereignete sich gegen 23:40 Uhr auf der BAB20 zwischen
den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze ein Verkehrsunfall mit
Sach- und Personenschaden.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 41-Jährige
ukrainische Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen mit
ihrem Pkw Audi den rechten Fahrstreifen der BAB20 in Richtung Lübeck.
Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw zunächst nach rechts von
der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Infolgedessen
geriet das Fahrzeug auf den linken Fahrstreifen, touchierte dort die
Mittelschutzplanke und kam anschließend nach einer erneuten Berührung
mit der rechten Schutzplanke auf dem Standstreifen zum Stehen.
Die 41-Jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall schwer, aber
nicht lebensbedrohlich, verletzt. Durch die eingesetzten
Rettungskräfte wurde die Fahrerin zur weiteren medizinischen
Behandlung mittels Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach
Greifswald verbracht.
Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für zirka eine Stunde
voll gesperrt.
Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein ortsansässiges
Bergungsunternehmen geborgen.
Neben der Polizei kamen sowohl ein Rettungswagen samt Notarzt als
auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Tribsees, Hugoldsdorf und Bad
Sülze mit jeweils zwei Fahrzeugen zum Einsatz.
Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf zirka. 7.000 Euro
geschätzt.
Im Auftrag
Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell