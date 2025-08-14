POL-NB: Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden auf der BAB20

BAB 20, Tribsees (LK V-R) (ots) -



Am 13.08.2025 ereignete sich gegen 23:40 Uhr auf der BAB20 zwischen

den Anschlussstellen Tribsees und Bad Sülze ein Verkehrsunfall mit

Sach- und Personenschaden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr die 41-Jährige

ukrainische Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen mit

ihrem Pkw Audi den rechten Fahrstreifen der BAB20 in Richtung Lübeck.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw zunächst nach rechts von

der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Infolgedessen

geriet das Fahrzeug auf den linken Fahrstreifen, touchierte dort die

Mittelschutzplanke und kam anschließend nach einer erneuten Berührung

mit der rechten Schutzplanke auf dem Standstreifen zum Stehen.

Die 41-Jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall schwer, aber

nicht lebensbedrohlich, verletzt. Durch die eingesetzten

Rettungskräfte wurde die Fahrerin zur weiteren medizinischen

Behandlung mittels Rettungshubschrauber ins Uniklinikum nach

Greifswald verbracht.

Während der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für zirka eine Stunde

voll gesperrt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein ortsansässiges

Bergungsunternehmen geborgen.

Neben der Polizei kamen sowohl ein Rettungswagen samt Notarzt als

auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Tribsees, Hugoldsdorf und Bad

Sülze mit jeweils zwei Fahrzeugen zum Einsatz.

Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf zirka. 7.000 Euro

geschätzt.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell