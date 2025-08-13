POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall in Alt Bukow

Alt Bukow/Landkreis Rostock (ots) -



In Alt Bukow ist es heute Mittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein vierjähriges Kind ums Leben kam. Der 30 Jahre alte Vater wurde schwerstverletzt.



In Fahrtrichtung Teschow kam das Auto aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und überschlug sich dabei mehrfach. Rettungskräfte konnten das Kind nur noch leblos bergen, der Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen per Hubschrauber in den Schockraum der Uniklinik Rostock gebracht.



Zur Klärung der Unfallursache wurde die Dekra eingesetzt. Es kam zu Verkehrseinschränkungen in dem Bereich.



