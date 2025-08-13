POL-NB: Paar aus Greifswald wird Opfer von Betrug - Polizei warnt vor dubiosen Investitionsangeboten

Greifswald (ots) -



Ein Paar aus Greifswald ist Opfer eines Onlinebetruges geworden. Die Geschädigten waren zuvor über WhatsApp-Gruppen mit angeblichen Finanzexperten in Kontakt, die vermeintlich lukrative Investitionen in Aktien anboten.



Über eine sogenannte Finanz-App hatte der Geschädigte den Überblick über seine angeblichen Investitionen in bekannte Aktien. So wurde er über Wochen dazu bewegt, Geldbeträge auf ausländische Konten zu überweisen - mit dem Versprechen, diese in Aktien zu investieren. Erst als keine Auszahlungen erfolgten, wurde der Betrug erkannt.



Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf über 75.000 Euro Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen.



Immer häufiger nutzen Betrüger soziale Medien und Messenger-Dienste wie WhatsApp, um gutgläubige Menschen mit angeblich sicheren Investmentangeboten zu ködern. Die Täter wirken dabei professionell und geben sich oft als Berater mit angeblichen Kontakten zu Krypto-Börsen oder Finanzunternehmen aus.



Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldanlageangeboten in Chatgruppen oder von unbekannten Kontakten.

Überweisen Sie niemals Geld an Personen, die Sie nur digital kennen.

Recherchieren Sie selbstständig zu Plattformen, bevor Sie investieren.

Sprechen Sie im Zweifel mit Ihrer Hausbank.

Haben Sie keine Scham und wenden Sie sich in Verdachtsmomenten an die nächste Polizeidienststelle.



