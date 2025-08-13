POL-HRO: Vorfahrtsfehler führt zu Zusammenstoß mit Motorradfahrerin

Graal-Müritz/Landkreis Rostock (ots) -



Am gestrigen Nachmittag gegen 16:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Graal-Müritz, bei dem sich eine 45-jährige Motorradfahrerin schwer verletzte. Laut der Polizei vorliegenden Erkenntnissen befuhr die 45-Jährige die Rostocker Straße mit ihrer Harley-Davidson in Fahrtrichtung Rostock als plötzlich ein 29-jähriger Fahrzeugführer eines Peugeot Transporters von rechts aus der Kurstraße auf die L22 fuhr. Dieser wollte offenbar nach links in Fahrtrichtung Ribnitz-Damgarten auf die Rostocker Straße abbiegen. Dabei missachtete er jedoch die Vorfahrt der Motorradfahrerin und stieß in der Folge mit dieser zusammen. Die 45-Jährige erlitt infolge des Zusammenstoßes und Sturzes schwere Verletzungen und musste mittels Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Rostock verbracht werden. Der 29-Jährige blieb unverletzt.



Die Harley war aufgrund der Schäden nicht mehr fahrbereit und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000EUR geschätzt.



