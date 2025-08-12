POL-HRO: Fährtenhündin ´Mira´ findet vermissten 62-Jährigen in Schwerin

Schwerin (ots) -



Jeden Tag sucht die Polizei nach vermissten Menschen. Für solche

Einsätze sind die "Kollegen auf den vier Pfoten" eine wichtige

Unterstützung. Die Fährtenhunde der Landespolizei.

Am heutigen Dienstag kam es nach einer Mitteilung einer Pflegekraft

gegen 16:30 Uhr zu einer größeren Vermisstensuche in Schwerin.

Diese teilte mit, dass ein 62-jähriger Mann von seiner Wohnadresse in

der Schweriner-Schelfstadt abgängig ist und dringend medizinischer

Hilfe bedarf.

Umgehend wurden mehrere Funkwagen des Polizeihauptreviers Schwerin in

den Bereich entsandt um erste Suchmaßnahmen durchzuführen. Da die

Schweriner-Schelfstadt von Wasserflächen umgeben ist, kam auch ein

Schlauchboot der Schweriner Wasserschutzpolizei zum Einsatz um die

Suchmaßnahmen zu unterstützen.

Neben diesen Einsatzkräften erfolgte auch die Anforderung eines

Fährtenhundes.

Gegen 17:00 Uhr konnte die Fährtenhündin "Mira" über einen zur

Verfügung gestellten Geruchsvorhalt die Witterung nach dem Vermissten

aufnehmen.

Um 18:00 Uhr konnte "Mira" den Vermissten erfolgreich auffinden.

Eine Rettungswagenbesatzung übernahm anschließend den 62-Jährigen und

brachte diesen zur weiteren medizinischen Versorgung ins

Helios-Klinikum.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



