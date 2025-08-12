POL-HRO: Mehrere Brände im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) -



Am Dienstagnachmittag ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich des

Polizeipräsidiums Rostock mehrere Brände bei denen insgesamt hohe

Sachschäden entstanden.



Gegen 15:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über den Brand eines

Arbeitsgerätes auf einer Ackerfläche bei Blievensdorf in der Nähe von

Neustadt-Glewe.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet hier eine Strohballenpresse in

Folge eines technischen Defektes in Brand. Der Qualm des Brandes zog

in der weiteren Folge in Richtung der BAB 24 wodurch es zu starken

Sichtbehinderungen kam. Zur Absicherung der Gefahrenstelle wurde

durch ein Einsatzfahrzeug der Autobahnpolizei Stolpe die Lastspur

gesperrt und der Verkehr über den Überholfahrstreifen in Richtung

Hamburg geleitet. Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer, konnten

das vollständige Zerstören der Strohballenpresse aber nicht mehr

verhindern. Durch die Löschmaßnahmen konnten die

verkehrseinschränkenden Maßnahmen auf der BAB 24 gegen 15:30 Uhr

wieder beendet und der Verkehr anschließend uneingeschränkt in

Richtung Hamburg weiterfahren.

Die geschätzte Schadenshöhe wird auf 85.000 Euro beziffert.



Um 16:30 Uhr informierte die Rettungsleitstelle Westmecklenburg die

Polizei über einen Brand mehrerer in einem ehemaligen Kuhstall

gelagerten Strohballen im Bereich Langen Brütz bei Leezen.

Trotz zeitnah eingeleiteter Löschmaßnahmen der Feuerwehr stand das

Gebäude, in der Größe von 35m x 55m, binnen kürzester Zeit in

Vollbrand.

Ziel der Feuerwehr war es ein Übergreifen der Flammen auf andere

Gebäude zu verhindern.

Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Crivitz,

Raben Steinfeld, Gneven, Leezen, Cambs, Neu Schlagsdorf und Langen

Brütz mit mehr als 50 Kameraden im Einsatz.

Gegen 19:40 Uhr konnte das Feuer gelöscht werden. Im ehemaligen

Kuhstall lagerten ca. 400 Strohballen. Tiere waren nicht in dem

Gebäude untergebracht.

Zur weiteren Unterstützung der Maßnahmen am Brandort wurde von der

Feuerwehr das THW angefordert.

Momentan ist davon auszugehen, dass die Maßnahmen am Brandort bis in

die Morgenstunden des morgigen Mittwochs andauern.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten am Brandort Spuren.

Der entstandene Sachschaden wird auf 240.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung.



Kurz darauf kam es in Wittenburg gegen 17:00 Uhr zu einem weiteren

Brandereignis.

Nach Angaben des Traktorfahrers befuhr dieser die Ortslage Wittenburg

als er feststellte, dass die transportierten Heuballen auf seinem

gezogenen Anhänger in Brand gerieten. Diese lagerten zuvor bereits

seit längerer Zeit auf einem Feld und wurden von dort abgeholt.

Gegen 20:30 Uhr konnte der Anhänger gelöscht werden. Mitarbeiter des

Kriminaldauerdienstes sicherten auch hier Spuren. Die Brandursache

ist unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der

Kriminalpolizei.

Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.



