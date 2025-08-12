POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 12.08.2025, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in der

John-Schehr-Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall zwischen

einem PKW und einem Fahrrad. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr

der 23-jährige deutsche Fahrer eines Rennrades die

Clara-Zetkin-Straße und beabsichtigte auf die John-Schehr-Straße

aufzufahren. Zeitgleich befuhr die 75-jährige deutsche Fahrerin eines

PKW Skoda die John-Schehr-Straße aus Richtung Ziegelbergstraße

kommend in Richtung Bergstraße. An der Einmündung zur

John-Schehr-Straße missachtete der Radfahrer aus bislang ungeklärter

Ursache die Vorfahrt des PKW. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden

Fahrzeugen. Der 23-Jährige stürzte in der weiteren Folge mit seinem

Rad und zog sich dabei eine schwere Verletzung am Bein zu. Er wurde

anschließend durch den Rettungsdienst ins Klinikum Neubrandenburg

verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca.

1.000 Euro.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell