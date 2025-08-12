POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer in Neubrandenburg
Neubrandenburg (ots) -
Am 12.08.2025, gegen 16:50 Uhr, ereignete sich in der
John-Schehr-Straße in Neubrandenburg ein Verkehrsunfall zwischen
einem PKW und einem Fahrrad. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr
der 23-jährige deutsche Fahrer eines Rennrades die
Clara-Zetkin-Straße und beabsichtigte auf die John-Schehr-Straße
aufzufahren. Zeitgleich befuhr die 75-jährige deutsche Fahrerin eines
PKW Skoda die John-Schehr-Straße aus Richtung Ziegelbergstraße
kommend in Richtung Bergstraße. An der Einmündung zur
John-Schehr-Straße missachtete der Radfahrer aus bislang ungeklärter
Ursache die Vorfahrt des PKW. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden
Fahrzeugen. Der 23-Jährige stürzte in der weiteren Folge mit seinem
Rad und zog sich dabei eine schwere Verletzung am Bein zu. Er wurde
anschließend durch den Rettungsdienst ins Klinikum Neubrandenburg
verbracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca.
1.000 Euro.
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell