POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 104 bei Cambs

Rostock (ots) -



Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der B 104 zwischen Cambs und

Brahlstorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin tödlich

verletzt wurde. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist eine 47-jährige

Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg

alleinbeteiligt mit ihrem PKW von der Fahrbahn abgekommen und gegen

einen Straßenbaum gestoßen. Dabei wurde die 47-Jährige in ihrem

Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Im Zuge der Rettungs- und

Bergungsmaßnahmen musste die B 104 bis 18:10 Uhr zeitweise

vollgesperrt werden. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall

aufgenommen und hat zur Ermittlung der genauen Unfallursache auch

einen DEKRA-Gutachter hinzugezogen. Die Schadenshöhe wird auf 15.000

EUR beziffert.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell