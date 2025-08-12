POL-NB: Porsche abgebrannt

Neubrandenburg (ots) -



Die Polizei Neubrandenburg sucht Zeugen, nachdem ein Porsche Panamera heute Nacht gegen 03.55 Uhr in der Hufeisenstraße im Reitbahnviertel gebrannt hat.



Der etwas ältere Porsche stand auf einem Parkplatz zwischen "An der Rennbahn" und dem Reitbahnweg. Die Feuerwehr war zum Löschen des Fahrzeugs im Einsatz. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung und Sachbeschädigung.



Zeugen, die zwischen 03.30 Uhr und 03.55 Uhr im Bereich des Tatorts verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224.



