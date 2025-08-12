POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Rostock

Rostock (ots) -



Die am 11.08.2025 veröffentlichte Fahndung nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Rostock wird hiermit eingestellt. Die Vermisste konnte durch Polizeibeamte aufgrund eines Bürgerhinweises wohlbehalten angetroffen werden.



Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit und den Medien für die Unterstützung bei der Suche und bittet nun um Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten.



