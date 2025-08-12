POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Rostock

Nr.6094929  | 12.08.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -

Die am 11.08.2025 veröffentlichte Fahndung nach einer 15-jährigen Jugendlichen aus Rostock wird hiermit eingestellt. Die Vermisste konnte durch Polizeibeamte aufgrund eines Bürgerhinweises wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit und den Medien für die Unterstützung bei der Suche und bittet nun um Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern