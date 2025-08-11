POL-HRO: Unfall BAB 19 - Vollsperrung der Anschlussstelle Güstrow-Süd - Abschlussmeldung

Güstrow (ots) -



Gegen 14:20 Uhr kam es heute auf der BAB 19 an der Anschlussstelle

Güstrow-Süd in Fahrtrichtung Rostock zu einem Verkehrsunfall in Folge

dessen die Anschlussstelle über mehrere Stunden voll gesperrt werden

musste.



Siehe hierzu Pressemitteilung: https://t1p.de/fa83o



Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der 31-jährige Fahrer eines

Mercedes Lkw wegen einer nicht angepassten Geschwindigkeit in der

Rechtskurve der Abfahrt nach links von der Fahrbahn abgekommen und

anschließend auf die Seite gekippt.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des LKW musste die Anschlussstelle

Güstrow-Süd bis ca. 20:00 Uhr voll gesperrt werden.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf 10.000 Euro geschätzt.



