POL-HRO: Unfall BAB 19 - Vollsperrung der Anschlussstelle Güstrow-Süd - Abschlussmeldung

Nr.6094848  | 11.08.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Güstrow (ots) -

Gegen 14:20 Uhr kam es heute auf der BAB 19 an der Anschlussstelle
Güstrow-Süd in Fahrtrichtung Rostock zu einem Verkehrsunfall in Folge
dessen die Anschlussstelle über mehrere Stunden voll gesperrt werden
musste.

Siehe hierzu Pressemitteilung: https://t1p.de/fa83o

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der 31-jährige Fahrer eines
Mercedes Lkw wegen einer nicht angepassten Geschwindigkeit in der
Rechtskurve der Abfahrt nach links von der Fahrbahn abgekommen und
anschließend auf die Seite gekippt.
Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.
Zur Unfallaufnahme und Bergung des LKW musste die Anschlussstelle
Güstrow-Süd bis ca. 20:00 Uhr voll gesperrt werden.
Polizeilich wird der Unfallschaden auf 10.000 Euro geschätzt.

André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst

