POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer kommt mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab

Am 11.08.2025 gegen 16:30 Uhr kam es auf der B199 in der Ortschaft Görke zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 46-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Skoda Superb die B199 aus Richtung Postlow kommend in Richtung Anklam. Aus bisher unbekannter Ursache kam er dabei in der Ortslage Görke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. . Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien, zog sich bei dem Unfall aber leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Anklam gefahren werden. Während der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B199 für 2 Stunden voll gesperrt werden.



