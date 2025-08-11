POL-HRO: Unfall BAB 19 - Vollsperrung der Anschlussstelle Güstrow-Süd

Güstrow (ots) -



Auf der Autobahn 19, Anschlussstelle Güstrow-Süd, kommt es derzeit zu Verkehrseinschränkungen. Ein LKW ist aus bisher unbekannten Gründen auf die Seite gekippt, kurzfristig sind Betriebsstoffe ausgelaufen. Der Fahrer konnte unverletzt geborgen werden. Die Unfallaufnahme sowie die Bergungsarbeiten dauern an. Die Anschlussstelle Güstrow-Süd ist während der Maßnahmen vollgesperrt.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Sophie Pawelke

Telefon: 038208 888-2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell