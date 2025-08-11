POL-HRO: Motorradfahrer bei Zarrentin stürzt wegen Ölspur

Nr.6094701  | 11.08.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Zarrentin (ots) -

Eine etwa 1000 Meter lange Ölspur war offenbar ursächlich für den Sturz eines 48-jährigen Motorradfahrers am Sonntagmittag bei Zarrentin. Zuvor meldete sich ein 41-jähriger Mann bei der Polizei, der gegen 13:30 Uhr auf der K 10 zwischen Lassahn und Bernstorf Öl auf der Fahrbahn verloren hatte. Grund hierfür schien ein Defekt seines Motorrades gewesen zu sein. Noch bevor die Feuerwehr zusammen mit einer Spezialfirma die Fahrbahn reinigen konnte, rutschte ein 48-jähriger Mann mit seinem Motorrad (BMW) weg und stürzte. Eine medizinische Behandlung seiner davongetragenen leichten Verletzungen war nicht notwendig. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


