POL-HRO: 15-Jährige in Rostock vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Rostock sucht derzeit nach einer 15-Jährigen aus Rostock, die seit Donnerstag, dem 07.08.2025, vermisst wird.

Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 22:00 Uhr in ihrer Wohngruppe in der Lorenzstraße im Stadtteil Rostock-Dierkow gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.



Personenbeschreibung:



- ca. 160 cm groß - kräftige Gestalt, rundes Gesicht - lange,

dunkelbraune/schwarze Haare, meist zum Pferdeschwanz gebunden



Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die Vermisste:



- schwarzen Hoodie mit der Aufschrift "in a good mood" - weite,

lange Jeanshose, dunkel, mit abgesetzten Bündchen an den Hosenbeinen

- helle Turnschuhe



Die bisher durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben leider ohne Erfolg.



Die Fotos der Vermissten sind unter folgendem Link einsehbar: https://t1p.de/djtof



Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.



Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





