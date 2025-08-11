POL-HRO: 15-Jährige in Rostock vermisst - Polizei bittet um Mithilfe
Rostock (ots) -
Die Polizeiinspektion Rostock sucht derzeit nach einer 15-Jährigen aus Rostock, die seit Donnerstag, dem 07.08.2025, vermisst wird.
Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 22:00 Uhr in ihrer Wohngruppe in der Lorenzstraße im Stadtteil Rostock-Dierkow gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.
Personenbeschreibung:
- ca. 160 cm groß - kräftige Gestalt, rundes Gesicht - lange,
dunkelbraune/schwarze Haare, meist zum Pferdeschwanz gebunden
Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die Vermisste:
- schwarzen Hoodie mit der Aufschrift "in a good mood" - weite,
lange Jeanshose, dunkel, mit abgesetzten Bündchen an den Hosenbeinen
- helle Turnschuhe
Die bisher durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben leider ohne Erfolg.
Die Fotos der Vermissten sind unter folgendem Link einsehbar: https://t1p.de/djtof
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.
Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.
