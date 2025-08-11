15-Jährige in Rostock vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr.PIHRO_110825  | 11.08.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Die Polizeiinspektion Rostock sucht derzeit nach der 15-Jährigen Alina Skudinski aus Rostock, die seit Donnerstag, dem 07.08.2025, vermisst wird.
Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 22:00 Uhr in ihrer Wohngruppe in der Lorenzstraße im Stadtteil Rostock-Dierkow gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Personenbeschreibung:

  • 160 cm groß
  • kräftige Gestalt, rundes Gesicht
  • lange, dunkelbraune/schwarze Haare, meist zum Pferdeschwanz gebunden

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die Vermisste:

  • schwarzen Hoodie mit der Aufschrift „in a good mood“
  • weite, lange Jeanshose, dunkel, mit abgesetzten Bündchen an den Hosenbeinen
  • helle Turnschuhe

Die bisher durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben leider ohne Erfolg.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.

Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

Bild 2 der vermissten Alina Skudinski (JPG, 0,08 MB)

