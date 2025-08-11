15-Jährige in Rostock vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Bild der Vermissten 15-Jährigen Bild der Vermissten 15-Jährigen

Die Polizeiinspektion Rostock sucht derzeit nach der 15-Jährigen Alina Skudinski aus Rostock, die seit Donnerstag, dem 07.08.2025, vermisst wird.

Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 22:00 Uhr in ihrer Wohngruppe in der Lorenzstraße im Stadtteil Rostock-Dierkow gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Personenbeschreibung:

160 cm groß

kräftige Gestalt, rundes Gesicht

lange, dunkelbraune/schwarze Haare, meist zum Pferdeschwanz gebunden

Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die Vermisste:

schwarzen Hoodie mit der Aufschrift „in a good mood“

weite, lange Jeanshose, dunkel, mit abgesetzten Bündchen an den Hosenbeinen

helle Turnschuhe

Die bisher durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben leider ohne Erfolg.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.

Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.