15-Jährige in Rostock vermisst – Polizei bittet um Mithilfe
Die Polizeiinspektion Rostock sucht derzeit nach der 15-Jährigen Alina Skudinski aus Rostock, die seit Donnerstag, dem 07.08.2025, vermisst wird.
Die Jugendliche wurde zuletzt gegen 22:00 Uhr in ihrer Wohngruppe in der Lorenzstraße im Stadtteil Rostock-Dierkow gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.
Personenbeschreibung:
- 160 cm groß
- kräftige Gestalt, rundes Gesicht
- lange, dunkelbraune/schwarze Haare, meist zum Pferdeschwanz gebunden
Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug die Vermisste:
- schwarzen Hoodie mit der Aufschrift „in a good mood“
- weite, lange Jeanshose, dunkel, mit abgesetzten Bündchen an den Hosenbeinen
- helle Turnschuhe
Die bisher durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben leider ohne Erfolg.
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.
Die regionalen Medien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs die angefügten Bilder mit aufzunehmen. Auch die Rundfunksender werden gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.