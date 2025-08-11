POL-HRO: Korrekturmeldung -vMehrere Fahrzeuge durch Feuer beschädigt vom 10.08.2025

Nr.6094545  | 11.08.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -

In unserer ursprünglichen Mitteilung wurde die Uhrzeit des Brandes im Kleinen Warnowdamm in Rostock fehlerhaft angegeben.
Der Einsatz ereignete sich nicht - wie zunächst berichtet - um 01:30 Uhr, sondern um 03:30 Uhr.

Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen und die Berichterstattung entsprechend zu korrigieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

