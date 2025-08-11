POL-HRO: Korrekturmeldung -vMehrere Fahrzeuge durch Feuer beschädigt vom 10.08.2025

Rostock (ots) -



In unserer ursprünglichen Mitteilung wurde die Uhrzeit des Brandes im Kleinen Warnowdamm in Rostock fehlerhaft angegeben.

Der Einsatz ereignete sich nicht - wie zunächst berichtet - um 01:30 Uhr, sondern um 03:30 Uhr.



Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen und die Berichterstattung entsprechend zu korrigieren.



