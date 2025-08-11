POL-HRO: Motorradfahrer auf dem Paulsdamm stürzte und verletzte sich schwer

Schwerin (ots) -



Auf der B 104 zwischen Schwerin und Rampe hat sich ein 20-jähriger Motorradfahrer am frühen Sonntagmorgen schwere Verletzungen zugezogen. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit habe der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit der Schutzplanke. Dabei zog sich der 20-Jährige schwere Verletzungen an einem Arm zu und wurde mit einem Rettungswagen zur Behandlung ins Klinikum nach Schwerin gebracht. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen. Eine Beeinflussung durch Alkohol oder andere berauschende Mittel wurde beim Fahrzeugführer nicht festgestellt. An dem Krad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.



