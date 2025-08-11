POL-HRO: Ermittlungen zu Fahrzeugbränden in Groß Klein - Tatverdacht gegen 26-jährigen Mann

Rostock (ots) -



Nachdem am 10.08.2025 gegen 01:30 Uhr im Kleinen Warnowdamm mehrere Fahrzeuge durch Feuer beschädigt wurden, konkretisiert sich nun ein erster Tatverdacht gegen eine 26-jährigen rumänischen Staatsangehörigen. Es bestehen Hinweise auf eine mögliche persönliche Verbindung zwischen ihm und einem Geschädigten. Nach derzeitigem Erkenntnissen bestand im Vorfeld der Tat ein längerer Konflikt.



Aufgrund dieser Erkenntnisse aus den Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock erfolgte eine durch die Staatsanwaltschaft Rostock angeordnete Durchsuchung der Wohnräume des Tatverdächtigen. Dabei wurden mehrere Gegenstände sichergestellt, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Diese werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Die Ermittlungen dauern an.



Trotz des bestehenden Tatverdachts bittet die Polizei weiterhin um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen gaben an, dass sich zur Tatzeit ein Fahrzeug zügig vom Brandort entfernt haben soll. Wer hierzu Angaben machen kann oder in der Nacht zum 10. August verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kleiner Warnowdamm beobachtet hat, wird gebeten, sich dringend bei der Polizei zu melden.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst in Rostock unter der Telefonnummer: 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell