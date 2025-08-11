POL-HST: Tote Katzen gefunden - Polizei sucht Zeugen

Details anzeigen Bild: Polizei Stralsund Bild: Polizei Stralsund

Stralsund (ots) -



Einen grausigen Fund machte eine 32-jährige Deutsche am gestrigen Sonntag, dem 10. August 2025, im Schuenhagener Forst bei Velgast.



Nach derzeitigem Kenntnisstand ging die Frau durch den Wald spazieren. Unweit der Straße, welche Velgast mit der Ortslage Hövet verbindet, fand sie mehrere Katzenkadaver (zwei ausgewachsene Tiere und vier Jungtiere). Aufgrund der Auffindesituation wird von einer Straftat ausgegangen. Die Tierkadaver wurden durch das Veterinäramt des Landkreises Vorpommern-Rügen geborgen und sichergestellt.



Eine anschließende Untersuchung soll die genauen Umstände des Todes klären. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Zeugen, die Hinweise zu den Tieren oder einem Besitzer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Barth unter der Telefonnummer 038231 6720, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



