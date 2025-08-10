POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 111 mit zwei schwer- und zwei leichtverletzten Personen

Wolgast (LK VG) (ots) -



Am 10.08.2025 ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der Bundesstraße 111

im Einmündungsbereich zur Kreisstraße 19, Abfahrt Buddenhagen ein

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Ein Zeuge bog mit seinem PKW vorschriftsmäßig aus Fahrtrichtung

Wolgast kommend von der B111 in die K19 in Fahrtrichtung Buddenhagen

ein. Der hinter ihm fahrende, 54-jährige deutsche Unfallbeteiligte

erkannte dies zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Hierbei

brach der Pkw Ford aus und wurde mit dem Heck in den Gegenverkehr

geschleudert. Ein aus Fahrtrichtung Lühmannsdorf kommender,

59-jähriger deutscher Fahrzeugführer, der die B111 mit seinem Toyota

Corolla in Fahrtrichtung Wolgast befuhr, konnte nicht mehr

ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde dieses

Fahrzeug in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort

frontal mit einem Pkw Mercedes-Benz eines 31-jährigen deutschen

Fahrzeugführers, der aus Fahrtrichtung Wolgast kommendend in

Richtung Lühmannsdorf fuhr.

Bei dem Unfall wurde der 54-Jährige des Pkw Ford lebensbedrohlich

verletzt und zur weiteren Behandlung in das Klinikum Greifswald

verbracht. Der 59-Jährige wurde schwerverletzt und ebenfalls durch

den Rettungsdienst in das Klinikum nach Greifswald verbracht. Der

31-Jährige und seine 30-jährige Beifahrerin wurden leichtverletzt in

das Krankenhaus Wolgast verbracht. Die drei beteiligten PKW waren

nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.

55.000 Euro.

Die B111 wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten zunächst voll

gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Weisung der

Staatsanwaltschaft Stralsund ein Sachverständiger der DEKRA zum

Einsatz gebracht.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell