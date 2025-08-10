POL-NB: Betrunkener Fahrzeugführer kommt von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Baum

Grimmen (ots) -



Am 10.08.2025 gegen 04:20 Uhr kam es auf der L 192 in der Ortslage Tribsees zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Der 20-jährige Fahrzeugführer eines PKW Opel befuhr die L192. In der Ortslage Tribsees kam er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen Straßenbaum und in weiterer Folge gegen eine Schutzplanke. Durch den Zusammenstoß zog sich der Fahrzeugführer so schwere Verletzungen zu, dass er bewusstlos wurde und durch einen hinzukommenden Zeugen aus dem Fahrzeug geborgen werden musste. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte und der Einsatzkräfte der Polizei flüchtete der Fahrzeugführer zu Fuß von der Unfallstelle. Durch den Rettungswagen konnte der Fahrzeugführer auf dem Radweg in Richtung Langsdorf festgestellt werden und wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus nach Bartmannshagen gebracht dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Bei der Überprüfung der Verkehrstauglich des Fahrzeugführers wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Verkehrsunfallflucht erstattet. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR.



