POL-HRO: Verdacht der Brandstiftung am Mehrfamilienhaus

Am 09.08.2025 gegen 23:30 Uhr waren Polizei und Feuerwehr auf Grund

eines gemeldeten Brandes in der Lübecker Straße in Schwerin im

Einsatz. Ersten Erkenntnissen nach haben Bewohner einen lauten Knall

wahrgenommen und dann habe es im Eingangsbereich zum Mehrfamilienhaus

gebrannt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Zur Sicherheit wurden die

Bewohner des Hauses evakuiert. Sie konnten jedoch nach Beendigung des

Löscheinsatzes und notwendiger Lüftung wieder in ihre Wohnungen

zurückkehren. Der entstandene Sachschaden im Hauseingangsbereich

sowie Fassade wird auf 10.000 Euro geschätzt.



Hinweise zu den Tatumständen oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die

Polizei in Schwerin unter 0385 5180 2224, die Onlinewache unter

www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.





