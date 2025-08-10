POL-HRO: Mehrere Fahrzeuge durch Feuer beschädigt

Rostock (ots) -



Im Kleinen Warnowdamm in Rostock wurden am 10.08.2025 gegen 01:30 Uhr

brennende Fahrzeuge gemeldet. Durch das Feuer sind zwei Fahrzeuge

komplett ausgebrannt und achte weitere stark beschädigt worden. Der

Kriminaldauerdient war zur Tatortarbeit am Brandort.



Hinweise zu den Tatumständen oder möglichen Tatverdächtigen nimmt die

Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616 die Onlinewache unter

www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



