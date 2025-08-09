POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: 89-Jähriger aus Ueckermünde vermisst

Nr.6093509  | 09.08.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Ueckermünde (LK VG) (ots) -

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem
89-Jährigen aus Ueckermünde. Die vollständige Meldung finden Sie hier:
https://is.gd/dGnhDc

