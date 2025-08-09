POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung: 89-Jähriger aus Ueckermünde vermisst

Ueckermünde (LK VG) (ots) -



Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem

89-Jährigen aus Ueckermünde. Die vollständige Meldung finden Sie hier:

https://is.gd/dGnhDc



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell