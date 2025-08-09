Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 89-Jährigen aus Ueckermünde

Details anzeigen Foto des Vermissten Foto des Vermissten

Seit dem 09.08.2025, 13:00 Uhr wird der 89-jährige Edgar Werner Florin aus Ueckermünde vermisst. Er wurde letztmalig am 08.08.2025 im Bereich der Ueckerbrücke in Ueckermünde gesehen.

Der Vermisste ist ca. 180cm groß und hat eine schlanke Statur. Er trägt eine Halbglatze mit weiß grauen Haaren, trägt einen blauen Kittel, eine blaue Hose und eine Schiebermütze. Er hat einen auffälligen versetzten Schritt.

Die Suchmaßnahmen der Polizei haben bislang nicht zum Auffinden des Vermissten geführt. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem 89-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Hinweise nimmt die Polizei in Ueckermünde unter 039771/82224, der Polizeinotruf unter 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.