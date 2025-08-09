POL-NB: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der B110 - sechs Leichtverletzte
Heringsdorf (LK VG) (ots) -
Am 09.08.2025 kam es gegen 10:15 Uhr auf der Bundesstraße 110 kurz
vor der Ortschaft Usedom auf Höhe des Sportplatzes zu einem
Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.
Alle drei Pkw, besetzt mit Urlaubern, befuhren die B110 aus Richtung
Mellenthin kommend in Fahrtrichtung Usedom. Aufgrund stockenden
Verkehrs musste ein VW Transporter verkehrsbedingt abbremsen. Eine im
Nachfolgeverkehr befindliche 44-jährige Fahrerin eines Ford bemerkte
dies zu spät und fuhr auf einen vor ihr fahrenden Pkw BMW auf. Dieser
BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor befindlichen VW
Transporter geschoben. Der Ford kam nach den Aufprall nach rechts von
der Fahrbahn ab, zog dann nach links und kam links neben der Fahrbahn
zum Stehen. Die beiden Pkw BMW und Ford waren nicht mehr fahrbereit
und mussten geborgen werden.
Insgesamt wurden sechs Personen leicht verletzt. Fünf von ihnen
konnten nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort wieder
entlassen werden. Eine 81-jährige Mitfahrerin eines Pkw wurde zur
weiteren Untersuchung durch die Rettungskräfte vor Ort ins
Krankenhaus nach Anklam gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird
auf etwa 35.000 Euro geschätzt.
Die B110 musste im Bereich der Unfallstelle zweitweise voll gesperrt
werden.
Im Auftrag
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen zu den Bürozeiten:
Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und
thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder
Polizeipräsidium Neubrandenburg)
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Twitter: @Polizei_PP_NB
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell