POL-NB: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der B110 - sechs Leichtverletzte

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Am 09.08.2025 kam es gegen 10:15 Uhr auf der Bundesstraße 110 kurz

vor der Ortschaft Usedom auf Höhe des Sportplatzes zu einem

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.



Alle drei Pkw, besetzt mit Urlaubern, befuhren die B110 aus Richtung

Mellenthin kommend in Fahrtrichtung Usedom. Aufgrund stockenden

Verkehrs musste ein VW Transporter verkehrsbedingt abbremsen. Eine im

Nachfolgeverkehr befindliche 44-jährige Fahrerin eines Ford bemerkte

dies zu spät und fuhr auf einen vor ihr fahrenden Pkw BMW auf. Dieser

BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den davor befindlichen VW

Transporter geschoben. Der Ford kam nach den Aufprall nach rechts von

der Fahrbahn ab, zog dann nach links und kam links neben der Fahrbahn

zum Stehen. Die beiden Pkw BMW und Ford waren nicht mehr fahrbereit

und mussten geborgen werden.



Insgesamt wurden sechs Personen leicht verletzt. Fünf von ihnen

konnten nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort wieder

entlassen werden. Eine 81-jährige Mitfahrerin eines Pkw wurde zur

weiteren Untersuchung durch die Rettungskräfte vor Ort ins

Krankenhaus nach Anklam gebracht. Der entstandene Gesamtschaden wird

auf etwa 35.000 Euro geschätzt.



Die B110 musste im Bereich der Unfallstelle zweitweise voll gesperrt

werden.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell