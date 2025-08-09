POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 84-Jährigen Frau aus Rostock

Rostock/Evershagen (ots) -



Zum Auffinden der vermissten Person wurden Hunde der

Rettungshundestaffel eingesetzt. Im Rahmen dieser Suchmaßnahme konnte

die Frau wohlbehalten angetroffen und nach Hause gebracht werden.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,

die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen

persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell