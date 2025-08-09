POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 84-Jährigen Frau aus Rostock
Rostock/Evershagen (ots) -
Zum Auffinden der vermissten Person wurden Hunde der
Rettungshundestaffel eingesetzt. Im Rahmen dieser Suchmaßnahme konnte
die Frau wohlbehalten angetroffen und nach Hause gebracht werden.
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. Die Medien werden gebeten,
die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen
persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
