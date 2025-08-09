POL-NB: Diebstahl eines Motorrades der Marke Harley Davidson

Ueckermünde (ots) -



Am 09.08.2025 gegen 08:45 Uhr teilt ein 45-jähriger deutscher Geschädigter über Notruf der Polizei mit, dass unbekannte Täter sein Motorrad entwendet haben. Am 08.08.2025 gegen 22:30 Uhr parkte er sein Motorrad auf dem Parkplatz der Kleingartenanlage "Sommerfreude" in der Karlsfelder Straße in 17358 Torgelow. Als er am 09.08.2025 gegen 08:45 Uhr mit dem Motorrad wieder losfahren wollte, musste er feststellen, dass das Motorrad durch unbekannte Täter entwendet worden war. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine Harley Davidson der Farbe: schwarz/blau und dem amtlichen Kennzeichen HGW-US13. Der Wert des Fahrzeuges beläuft sich auf ca. 18.000,-EUR.



Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Ueckermünde unter der Telefonnummer 03977182224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



