POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten 84-Jährigen Frau aus Rostock
Rostock/Evershagen (ots) -
Seit dem 08.08.2025 wird die 84-Jährige Frau aus Rostock/Evershagen
vermisst.
Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Rostock unter 0381 4916
1616, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere
Polizeidienststelle entgegen.
Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den Link, der zur
Internetseite der Landespolizei M-V führt.
https://t1p.de/68gpm
Kristin Hartfil
Polizeihauptkommissarin
Polizeiführerin vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
