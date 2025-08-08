POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw fällt Böschung herunter
Neubrandenburg (ots) -
Am 08.08.2025 gegen 19:40 Uhr ereignete sich in Neubrandenburg im
Juri-Gagarin-Ring auf Höhe der Unterführung der Woldegker Straße ein
Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 57-jähriger deutscher
Fahrzeugführer mit seinem Pkw Dacia den Juri-Gagarin-Ring in
Fahrtrichtung Woldegker Straße. Hierbei kam der Fahrzeugführer in
Folge von Unaufmerksamkeit im Kurvenbereich nach rechts von der
Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung herunter. Der Pkw war nicht
mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen
werden.
Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt und zur weiteren
medizinischen Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht.
Während des Rettungseinsatzes sowie der Bergung des Pkw musste die
Straße teilweise voll gesperrt werden. Auf Grund des geringen
Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Verkehrseinschränkungen.
Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000EUR.
Im Auftrag
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst
