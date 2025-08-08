POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pkw fällt Böschung herunter

Neubrandenburg (ots) -



Am 08.08.2025 gegen 19:40 Uhr ereignete sich in Neubrandenburg im

Juri-Gagarin-Ring auf Höhe der Unterführung der Woldegker Straße ein

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 57-jähriger deutscher

Fahrzeugführer mit seinem Pkw Dacia den Juri-Gagarin-Ring in

Fahrtrichtung Woldegker Straße. Hierbei kam der Fahrzeugführer in

Folge von Unaufmerksamkeit im Kurvenbereich nach rechts von der

Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung herunter. Der Pkw war nicht

mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen

werden.

Der Fahrzeugführer wurde leichtverletzt und zur weiteren

medizinischen Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg verbracht.

Während des Rettungseinsatzes sowie der Bergung des Pkw musste die

Straße teilweise voll gesperrt werden. Auf Grund des geringen

Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Verkehrseinschränkungen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000EUR.



