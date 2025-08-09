POL-NB: Weizenfeld an der B 199 brennt vollständig ab

Anklam (LK VG) (ots) -



Am 08.08.25 gegen 15:20 Uhr kam es zu einem Brand eines Weizenfeldes

südlich der B199 zwischen Albinshof und dem Ivener Forst.

Trotz Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Iven, Spantekow, Krien

und Neuenkirchen mit 53 Kameraden konnte das Abbrennen des 18ha

großen Feldes nicht mehr verhindert werden. Der Schaden wird auf ca.

40.000EUR geschätzt.

Die B199 wurde für die Dauer der Lösch- und Räumungsarbeiten für ca.

eine Stunde voll gesperrt.

Durch die Kriminalpolizei wurden Ermittlungen wegen Brandstiftung

aufgenommen.



