POL-NB: Oststadt: Motorradfahrer verstirbt nach Unfall

Nr.6093208  | 08.08.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -

Heute Mittag hat es einen schweren Unfall in der Salvador-Allende-Straße gegeben. Aus aktueller Sicht geht die Polizei davon aus, dass eine 42-Jährige mit ihrem Auto aus der Semmelweißstraße kommend abbog und dabei den Motorradfahrer auf der Salvador-Allende-Straße übersah. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß auf Höhe der Fahrertür gegen das Auto. Der 63-Jährige erlag kurz nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen im Klinikum.

Die Straße war zunächst auf Höhe der Unfallstelle vollgesperrt, später zur Unfallaufnahme noch halbseitig.

Ein Gutachter der Dekra kam in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft am Unfallort zum Einsatz.
Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Claudia Berndt
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
Internet: http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

