POL-HRO: 19-Jähriger nach Auseinandersetzung mit 25-Jährigen schwer verletzt - Korrektur

Nr.6092901  | 08.08.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -

In der gestrigen Pressemitteilung (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6092097) wurde über eine gefährliche Körperverletzung im Bereich Rostock Groß-Klein berichtet. Fälschlicherweise wurden die Angaben zum Geschädigten und Tatverdächtigen vertauscht. Richtigerweise handelte es sich bei dem Tatverdächtigen um den 19-jährigen Ägypter und bei dem Schwerverletzten um den 25-jährigen Syrer.

