POL-NB: Bar-Gast wehrt sich massiv gegen Rauswurf und verletzt mehrere Polizisten

Nachdem ein aggressiver Gast eine Bar am Güterbahnhof in Neubrandenburg nicht verlassen wollte, riefen Mitarbeiter heute kurz nach Mitternacht die Polizei. Den ersten beiden Beamten, die in der Bar ankamen, erklärte der Mann sofort auf Englisch, dass er nicht gehen werde. Er wirkte betrunken und hatte bereits eine blutende Wunde im Gesicht, die vom Versuch stammte, ihn zuvor durch das Personal nach draußen zu befördern.



Die Beamten versuchten es erst mit gutem Zureden, dann wollten sie ihn mit einem Griff an die Arme vom Barhocker nehmen und rausbringen. Der 33-jährige Bulgare von kräftiger Statur wehrte sich vehement, schlug um sich und schubste. Die beiden Beamten versuchten, dem Störer unter extremer Gegenwehr die Handschellen anzulegen und riefen nebenbei Verstärkung. Ein 38-Jähriger aus der Bar kam den Beamten ebenfalls zu Hilfe und hielt den Störer ebenfalls fest bis der zweite Streifenwagen eintraf.



Bis der Gast dann im Gewahrsam des Reviers landen konnte, hatten alle vier Beamten noch mit weiterer heftiger Gegenwehr von ihm zu tun. Sie mussten ihn in den Streifenwagen tragen und auch dort sowie im Revier blieb er extrem aggressiv und trat nach den Beamten. Im Gewahrsam klappte dann ein Alkoholtest, bei dem er 1,88 Promille pustete.



Alle vier Beamten im Alter zwischen 27 und 32 Jahren wurden leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber zunächst fortsetzen.



Heute Morgen wurde er ausgenüchtert wieder aus dem Gewahrsam entlassen.



Alle weiteren Beteiligten sind Deutsche.



