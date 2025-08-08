Presseeinladung: Minister Pegel übergibt Zuwendung für Feuerwehr Jabel

Am Mittwoch überreicht Innenminister Christian Pegel im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte an Bürgermeister der Gemeinde Jabel Johannes Güssmer den Zuwendungsbescheid von rund 155.000 Euro Sonderbedarfszuweisung für den Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Jabel. (siehe Pressemitteilung Nr. 91/2024)

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Mittwoch, 13. August 2025, 16.15 Uhr

Ort: Hoher Damm 13a, 17194 Jabel

Die Beschaffung des neuen Löschgruppenfahrzeuges LF10 erfolgt im Rahmen der Landeszentralbeschaffung. Informationen zu dem Programm finden Sie auf unseren Internetseiten.