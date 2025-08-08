POL-NB: Brand in Damerow (LK Mecklenburgische Seenplatte)
PHR Waren (ots) -
Am 07.08.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in Damerow zu einem Brand im
Anbau eines Wohnhauses. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet nach
Inbetriebnahme eines regelmäßig genutzten Pizza-Ofen aus bislang
ungeklärter Ursache der Schornstein in Brand. Im weiteren Verlauf
griffen die Flammen auf den Anbau über. Durch die eingesetzten
Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Jabel, Grabowhöfe, Waren
und Klink konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen der
Flammen auf das Wohngebäude verhindert werden. Es entstand ein
Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.
Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache
aufgenommen und war zur Spurensuche eingesetzt.
Im Rahmen des Polizei- und Feuerwehreinsatzes auf dem
Privatgrundstück erschien eine Pressevertreterin des lokalen
Netzwerkes "Wir sind Müritzer", um über den Einsatz zu berichten. Sie
wurde mehrfach durch die Eigentümer des Grundstückes aufgefordert,
das Grundstück zu verlassen. Den Aufforderungen kam sie jedoch nicht
nach. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten bei der Durchsetzung
des Hausrechtes unterstützen. Die uneinsichtige Pressevertreterin
wurde vom Privatgrundstück geführt und ihr wurde ein Platz außerhalb
des Grundstücks zugewiesen. Gegen sie wurde eine Strafanzeige wegen
Hausfriedensbruch gefertigt.
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell