POL-NB: Brand in Damerow (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Am 07.08.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in Damerow zu einem Brand im

Anbau eines Wohnhauses. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet nach

Inbetriebnahme eines regelmäßig genutzten Pizza-Ofen aus bislang

ungeklärter Ursache der Schornstein in Brand. Im weiteren Verlauf

griffen die Flammen auf den Anbau über. Durch die eingesetzten

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Jabel, Grabowhöfe, Waren

und Klink konnte der Brand schnell gelöscht und ein Übergreifen der

Flammen auf das Wohngebäude verhindert werden. Es entstand ein

Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen und war zur Spurensuche eingesetzt.

Im Rahmen des Polizei- und Feuerwehreinsatzes auf dem

Privatgrundstück erschien eine Pressevertreterin des lokalen

Netzwerkes "Wir sind Müritzer", um über den Einsatz zu berichten. Sie

wurde mehrfach durch die Eigentümer des Grundstückes aufgefordert,

das Grundstück zu verlassen. Den Aufforderungen kam sie jedoch nicht

nach. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten bei der Durchsetzung

des Hausrechtes unterstützen. Die uneinsichtige Pressevertreterin

wurde vom Privatgrundstück geführt und ihr wurde ein Platz außerhalb

des Grundstücks zugewiesen. Gegen sie wurde eine Strafanzeige wegen

Hausfriedensbruch gefertigt.





