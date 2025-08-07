POL-NB: Wohnanhänger löst sich während der Fahrt

Details anzeigen Foto: Polizei Foto: Polizei

Bütow (ots) -



Auf der B198 Höhe Bütow hat sich gestern gegen 13.10 Uhr ein Wohnanhänger selbstständig gemacht und ist in der Leitplanke gelandet. Der 58-jährige Autofahrer hatte die unfreiwillige Abkopplung glücklicherweise schnell bemerkt, hielt sein Fahrzeug und rief die Polizei. Aufgrund des Unfalls kam es rund um die Unfallstelle immer mal wieder zu kurzem Stau.



Der Gesamtschaden an Wohnwagen und Leitplanke wird auf etwa 5600 Euro geschätzt.



Die Polizei hat im August anlässlich der landesweiten Verkehrskontrollen zu "Fahren.Ankommen.LEBEN!" neben Geschwindigkeit auch den Fernreiseverkehr verstärkt im Blick. Gerade in der Urlaubszeit sind wieder viele mit Wohnmobil, Wohnanhänger und Co. unterwegs. Wie wichtig die richtige Sicherung von Anhängern ist - so auch zum Beispiel im Falle von Bootstrailern oder auch bei Fahrradträgern - zeigt dieses Beispiel. Daher die Erinnerung der Polizei: Bitte überprüfen Sie vor Reiseantritt, ob alles an oder auch auf ihrem Auto professionell gesichert ist. Zur eigenen Sicherheit, aber auch zur Sicherheit aller anderen Verkehrsteilnehmer.

Im Zweifel sollte man bei einer Erstbedienung Beratung von Fachleuten einholen.



Der Beteiligte ist Deutscher.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell